İletişim Başkanı Altun ile Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
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İletişim Başkanı Altun ile Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah mutabakat zaptı imzaladı

07.07.2022 18:22
İletişim Başkanı Altun ile Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah mutabakat zaptı imzaladı

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Malezya Dışişleri Bakanı Dato Sri Saifuddin Abdullah tarafından imzalanan mutabakat zaptı ile iki ülke arasında medya ve iletişim alanında işbirliğinin geliştirilerek, güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Malezya Dışişleri Bakanı Dato Sri Saifuddin Abdullah tarafından imzalanan mutabakat zaptı ile iki ülke arasında medya ve iletişim alanında işbirliğinin geliştirilerek, güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un ziyareti kapsamında, Türkiye ile Malezya arasında çeşitli işbirliği anlaşmalarının yanı sıra 'Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' da imzalandı. Türkiye adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malezya adına da Dışişleri Bakanı Dato Sri Saifuddin Abdullah'ın imzaladığı mutabakat zaptı ile iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin artırılması, medya ve iletişim alanlarında ilişkilerin güçlendirilerek daha da geliştirilmesinin amaçlandığı aktarıldı.İki ülke, mutabakat zaptı hükümlerine ve kendi ülkelerinde yürürlükte olan yasalar ile mevzuata ve ulusal politikalara tabi olarak, karşılıklılık esası ve karşılıklı yarar temelinde iki ülke arasında medya, iletişim ve yayıncılık alanlarındaki iş birliğini güçlendirmek, teşvik etmek ve geliştirmek için çaba gösterecek. İletişim, yayıncılık (radyo, televizyon ve dijital içerik) ve yapımcılık ve film alanında teknik iş birliği teşvik edilecek ve geliştirilecek. Medya ve iletişim alanında iki ülke arasında bilgi ve deneyim alışverişi, en iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılması, karşılıklı yarar ve çıkar sağlayan girişimler ve projeler üzerinde iş birliği sağlanacak. Mutabakat Zaptı'nın, bugünden itibaren yürürlüğe gireceği ve 3 yıl süreyle yürürlükte kalacağı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun ile Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika

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