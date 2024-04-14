Türkiye, İran'a gerilimi artırmaması çağrısında bulundu - Son Dakika
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Politika

Türkiye, İran'a gerilimi artırmaması çağrısında bulundu

Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye'nin istihbarat başkanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misillemelerin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğimizi iletti ve gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğimizi muhatabına aktardı.

14.04.2024 15:12  Güncelleme: 15:13
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Diplomatik kaynaklar: " (İran Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde) Bakan Fidan, İran'ın 13 Nisan gecesi İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğimizi iletti; gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğimizi muhatabına aktardı." - ANKARA

Kaynak: İHA

İsrail, İran, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, İran'a gerilimi artırmaması çağrısında bulundu - Son Dakika
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