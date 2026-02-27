Türkiye Sağlıkta Üretim Modeline Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Sağlıkta Üretim Modeline Geçiyor

Türkiye Sağlıkta Üretim Modeline Geçiyor
27.02.2026 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık teknolojisi ve ilaç üretiminde önemli adımlar attığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Üreten sağlık modeliyle artık Türkiye sadece sağlık hizmetini sunan değil; sağlık teknolojisini üreten, kendi ilacının molekülünü üreten, tedaviler konusunda yeni şeyler söyleyebilen bir ülke haline gelme yolundadır" dedi.

Bakan Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında değerlendirme ziyareti yapmak için bugün Kastamonu'ya geldi. Bakan Memişoğlu, ilk önce valiliği ziyaret ederek Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve yetkililerle görüştü. Sağlık Bakanı Memişoğlu, valilikte yaptığı açıklamada, bugün 250 yataklı Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin açılışını yapacaklarını söyledi.

KASTAMONU'YA SAĞLIK YATIRIMLARI

Bakan Memişoğlu, Kastamonu'ya 2003 yılından beri 500 yataklı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle birlikte bin 350 yatak kapasitesine ulaşan sağlıkla ilgili önemli yatırımlar yapıldığını belirtti. Yapımı devam eden Bozkurt-Abana Devlet Hastanesi'nin de birkaç hafta içinde hazır hale geleceğini söyleyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Kastamonu'da Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri planlamamız var. Amacımız; Kastamonu'da her türlü sağlık hizmeti verebilecek bir sağlık kapasitesine ulaşmak ve hastalarımızın sağlıkla ilgili ihtiyacı için Kastamonu'dan başka illere gitmesinin önünü kesmek" dedi.

'TOPLUMUMUZUN SAĞLIKLI KALMAYI SÜRDÜRMESİNİ İSTİYORUZ'

Bakan Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetlerini önemsediklerini vurgulayarak, "Toplumumuzdan şunun beklentisi içindeyiz; Sağlıklı Hayat Merkezlerimize ve aile hekimliklerimize giderek onların sağlıklı kalması için uğraşan bütün sağlıkçılara ulaşıp, onlarla beraber sağlıklı kalmayı sürdürmelerini istiyoruz" diye konuştu. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) vasıtasıyla 'Üreten Sağlık' modelini devreye aldıklarından bahseden Memişoğlu, "Artık Türkiye sadece sağlık hizmetini sunan değil; sağlık teknolojisini üreten, kendi ilacının molekülünü üreten, tedaviler konusunda yeni şeyler söyleyebilen bir ülke haline gelme yolundadır" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Sağlıkta Üretim Modeline Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Kıyamet alameti gibi Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti
E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak
Depremle sarsılan kentimizde büyük panik O anlar kameralarda Depremle sarsılan kentimizde büyük panik! O anlar kameralarda
UEFA’dan açıklama: İstanbul’un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı UEFA'dan açıklama: İstanbul'un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı

19:15
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
18:39
İran’ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler
İran'ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 19:23:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkiye Sağlıkta Üretim Modeline Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.