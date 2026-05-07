Türkiye-Somali Hibe Anlaşması Onaylandı

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Somali Arasında Ayni Hibe Desteği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda, teklifin maddeleri üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Türkiye'nin Somali'ye ihracatının 273 milyon dolara yükseldiğini belirterek, "Türk şirketlerinin doğrudan yatırımları 100 milyon doları aştı. Bu rakamlar kendiliğinden oluşmadı. Bunlar uzun vadeli ve çok aktörlü bir taahhüdün meyvesidir. Yapılan yatırımların tek taraflı bir kazanca yol açtığı da Türkiye'nin orada 'vesayet, sömürge' gibi sıfatlarla bulunduğuna dair iddialar da asla gerçeği yansıtmıyor." diye konuştu.

"Afrika Boynuzu" olarak adlandırılan yerin jeopolitik öneminin gün geçtikçe daha net anlaşıldığını ifade eden Torun, Türkiye'nin Somali'deki ticari faaliyetlerden petrol arama çalışmalarına kadar attığı her adımın "kazan-kazan" politikalarına dayandığını, Türkiye'nin bölgedeki varlığının emperyal güçlere mani olması anlamında da önleyici bir güç mahiyeti taşıdığını vurguladı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Türkiye'nin son 10 yılda Somali'ye yaptığı yardımların 1 milyar doları aştığını öne sürerek, "Türkiye yaptığı bu dış yardımlardan ötürü dünyada da en çok dış yardım yapan ilk 5 ülke arasına girmiştir. Çok ilginç, kendi çiftçisinin borcunu görmeyen, başka ülkeye nasıl hibe veriyor acaba?" dedi.

"Türkiye, Somali'yle çok önemli adımlar atmayı başarmıştır"

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Somali ve çevresinde küresel tehdit halini alan birtakım illegal faaliyetlerin özellikle Aden Körfezi'nden geçen ticari gemileri ve yapılan deniz ticaretini olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Bölgede istikrarsızlıktan kaynaklanan silahlı soygun, yağma, tehdit ve rehin alma eylemlerinin önlenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararıyla birtakım adımlar atıldığını anımsatan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti de uluslararası anlaşmalar ve alınan kararlar gereği bu konuda inisiyatif üstlenip barış ve huzuru önceleyen görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye gayret etmiştir. Bu görev ve sorumluluklar uluslararası ve ikili anlaşmalar gereği savunma başta olmak üzere birçok alanda yerine getirilmiş ve uluslararası boyutta mesafe katedilmiştir. Kazanılan karşılıklı güven ve iş birliğiyle bölgede sulhu önceleyen adımlar atılmış, ülke içinde de güvenlik, istikrar ve ekonomik bir hareketlilik sağlanmaya çalışılmıştır. Bu ilişkiler temelinde her anlamda karşılıklılığı temel kazanç prensibi edinen Türkiye, Somali'yle çok önemli ikili, bölgesel ve küresel bağlamda ortak olumlu adımlar atmayı başarmıştır."

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, bugün dünyada kuralların değil "pazarlıkların" belirleyici olduğunu söyledi.

Bölgedeki gelişmelere değinen Oluç, Türk-Kürt ittifakının bölgedeki ve dünyadaki önemine dikkati çekti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin bu anlaşmanın dar anlamdaki içeriğine karşı olmadığını ancak Türkiye'nin Somali'yle ilişkilerinin "asimetrik ve belirsiz" olduğunu savundu.

Emir, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin şunları kaydetti:

"Biz Somali'yle ve dünyadaki bütün ülkelerle Türkiye'nin uluslararası çıkarları doğrultusunda ilişkilerinin geliştirilmesinden yanayız. Ancak yeri gelmişken belirtmeliyiz ki maalesef, ülkemizin dış politikası, özellikle yanı başımızdaki savaşı da göz önüne aldığımızda Amerika'nın insafına terk edilmiş, Amerika'ya gereğinden fazla angaje olunmuştur çünkü Türkiye, Avrupa Birliğiyle, Avrupa Birliğine tam üyelik perspektifinden koptukça, kendi içerisindeki demokrasi, hukuk krizini çözemez hale geldikçe, Türkiye'deki siyasi iktidarın siyasi meşruiyeti tartışılmaya başlandıkça Amerika'ya göbeğinden bağlı hale gelmiştir."

"Bu kıta bizimle birlikte kendi değerlerini görmüş ve anlamış"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye'nin büyük bir dostluk ve kardeşlik içinde "yapmak ve onarmak için" Afrika'da bulunduğunu dile getirdi.

Yapılan hizmetlerin Somali ile dostluğu ve ilişkileri daha da artıracağına inandıklarını vurgulayan Usta, "Bu kıta bizimle birlikte kendi değerlerini görmüş ve anlamış, kendi hazinelerine, insanına, toprağına sahip çıkmaya ve bu bilinçle birlikte dünyaya da var olduklarını ve kendi hazinelerine sahip olma çabasında olduklarını göstermişlerdir." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Türkiye ile Somali Arasında Ayni Hibe Desteği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Genel Kuruldaki görüşmeleri, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed de takip etti.

Düzenlemenin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacağını belirtti. Bingöl, komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, 12 Mayıs Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.