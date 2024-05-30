ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov ile görüştü - Son Dakika
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Politika

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov ile görüştü

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov ve beraberindeki heyet ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Adalet Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı arasında iş birliğine ilişkin ortak açıklama metni imzalandı. Ayrıca, toplantıda yargı alanındaki gelişmeler ele alındı ve iki ülkenin adalet sistemine katkı sağlayacak projeler değerlendirildi.

30.05.2024 20:10
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov ile görüştü.

Bakan Tunç, Azerbaycanlı mevkidaşı Ahmedov ve beraberindeki heyet ile görüştü. Bakan Tunç, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İş Birliğine İlişkin Ortak Açıklama metni imzaladıklarını duyurdu. Tunç ayrıca toplantıda, yargı alanındaki gelişmelerin ele alındığını ve iki ülkenin de adalet sistemine katkı sağlayacak projelerin değerlendirildiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov ile görüştü - Son Dakika
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