Türkiye ve Venezuela arasında 3 anlaşma - Son Dakika
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Türkiye ve Venezuela arasında 3 anlaşma

08.06.2022 20:17
Türkiye ve Venezuela arasında 3 anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun huzurunda farklı alanlarda işbirliğini içeren 3 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun huzurunda farklı alanlarda işbirliğini içeren 3 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

"Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Turizm Bakanlığına Bağlı Venezuela Devlet Turizm Şirketi Venetur Arasındaki Mutabakat Zaptı" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Venezuela Turizm Bakanı Ali Ernesto Padron Paredes tarafından imza altına alındı.

İki ülke arasındaki "Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo tarafından imzalandı.

İki ülke Merkez Bankaları arasındaki "İşbirliği ve Mutabakat Zaptı" ise Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega tarafından imza altına alındı.

(Hülya Keklik/İHA)

Türkiye ve Venezuela arasında 3 anlaşma
Türkiye ve Venezuela arasında 3 anlaşma
Türkiye ve Venezuela arasında 3 anlaşma
Türkiye ve Venezuela arasında 3 anlaşma
Türkiye ve Venezuela arasında 3 anlaşma

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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