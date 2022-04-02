Dışişleri Bakanlığı Yemen'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı Yemen'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

02.04.2022 09:25
Dışişleri Bakanlığı Yemen'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen hükümeti ile Husiler arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen hükümeti ile Husiler arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yemenli taraflar arasında Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri doğrultusunda, Ramazan ayının başlangıcından itibaren iki ay süreyle ateşkes ilan edilmesine yönelik varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu olumlu adımı, ülke genelinde kalıcı ateşkes ilanının ve siyasi çözüm sürecinin takip etmesini temenni ediyoruz. Türkiye bu süreçte BM Özel Temsilcisi'nin çabalarını desteklemeye, tüm kesimler arasında diyalog ve uzlaşıyı teşvik etmeye ve Yemen halkına destek sağlamaya devam edecektir. Yemen'deki ihtilafın BM Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler çerçevesinde, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet temelinde çözüme kavuşturulmasının, bölgemizde kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi bakımından da elzem olduğuna inanıyoruz". - ANKARA

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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