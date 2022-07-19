Türkiyeİran arasında 8 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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Türkiyeİran arasında 8 anlaşma imzalandı

19.07.2022 15:25
Türkiyeİran arasında 8 anlaşma imzalandı

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7. toplantısı çerçevesinde iki ülke arasında 8 anlaşma imzaladı.

Türkiye- İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7. toplantısı çerçevesinde iki ülke arasında 8 anlaşma imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle geldiği İran'ın başkenti Tahran'da temaslarına başladı. Erdoğan, İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney ile görüşmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı'na katıldı. İki ülke arasında, "Türkiye ile İran Arasında Kapsamlı Uzun Vadeli İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile İran Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Arşiv Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma", "Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Spor ve Gençlik Bakanlığı arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Eylem Planı", "Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile İran Küçük Sanayi ve Endüstri Parkları Kurumu (ISIPO) arasında 7 Nisan 2015'te imzalanan Mutabakat Zaptının tamamlayıcısı hükmünde Eylem Planı", "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile İran İslam Cumhuriyeti Standartlar ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü Ulusal Metroloji Merkezi Arasında Mutabakat Zaptı", "İran İslam Cumhuriyeti Yayın Kurumu (IRIB) ile TRT Arasında İşbirliği Protokolü" ve "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve İran Yatırım, Ekonomik ve Teknik Destek Kurumu Arasında Yatırım Tanıtım Faaliyetlerinde İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı" imzalandı. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiyeİran arasında 8 anlaşma imzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiyeİran arasında 8 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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