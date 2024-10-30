Türkmenoğlu'ndan İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türkmenoğlu'ndan İsrail'e Sert Kınama

AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, İsrail'in İran'a saldırılarını kınadı ve uluslararası hukuku vurguladı.

30.10.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Van Milletvekili ve Türkiye- İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İsrail'in İran'a yönelik saldırgan eylemlerini en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

Türkmenoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısını lanetleyerek, bu saldırının bölgesel gelişmelerden bağımsız olmadığını belirtti.

Terör örgütü şebekelerinin her zaman belli odaklar tarafından kullanıldığına işaret eden Türkmenoğlu, "Biz Türkiye'de iç cephemizi güçlendirmeyi bildiğimiz gibi terörle ve etrafımızdaki bu siyonist şebekeleriyle mücadele etmeyi de çok iyi biliriz." diye konuştu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dikkati çeken Türkmenoğlu, bu saldırıların uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini, İsrail'in, bölgenin istikrarını, barışını ve güvenliğini tehdit ederek, bölgede ciddi risklere neden olduğunu kaydetti.

Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak, İsrail'in İran'a yönelik saldırgan eylemlerini en güçlü şekilde kınadıklarını dile getiren Türkmenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgede gerilimi tırmandıracak tüm provokasyonlardan uzak durulması gerektiğini vurguluyoruz. Bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi ancak karşılıklı saygı ve diyalogla mümkündür. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hem bölgesel barışa hem de dünya barışına yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Türkiye ve İran arasındaki dostluk, ortak tarihimiz ve kültürel bağlarımızla güçlenmiş olup, bölgede barışın teminatı olarak güçlü bir dayanışma zeminine sahiptir. Türkiye-İran Dostluk Grubu olarak, iki ülke halkının güvenliği ve refahını tehdit eden her türlü saldırıya karşı ortak tavır sergilemeye kararlıyız. Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran'a yönelik saldırıları yine Gazze'de soykırıma devam eden, Lübnan'a ve BM Barış Gücü'ne saldıran Netanyahu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir."

Uluslararası toplumu bölgede kalıcı barışın sağlanması için sorumluluk almaya ve acilen harekete geçmeye davet eden Türkmenoğlu, "İsrail'in saldırgan politikalarına karşı uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmek, küresel barışın ve istikrarın korunması için elzemdir. Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak bölgemizdeki barış, istikrar ve işbirliğini savunmaya ve bu değerleri koruma adına elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Basın toplantısına, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili ve Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Doğan Bekin de katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kayhan Türkmenoğlu, Basın Toplantısı, Milletvekili, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, AK Parti, Politika, İsrail, Terör, Dünya, İran, Van, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkmenoğlu'ndan İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 06:31:33. #1.11#
SON DAKİKA: Türkmenoğlu'ndan İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.