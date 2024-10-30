Türkmenoğlu'ndan İsrail'e Sert Kınama

Politika

AK Parti Van Milletvekili ve Türkiye- İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İsrail'in İran'a yönelik saldırgan eylemlerini en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

Türkmenoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısını lanetleyerek, bu saldırının bölgesel gelişmelerden bağımsız olmadığını belirtti.

Terör örgütü şebekelerinin her zaman belli odaklar tarafından kullanıldığına işaret eden Türkmenoğlu, "Biz Türkiye'de iç cephemizi güçlendirmeyi bildiğimiz gibi terörle ve etrafımızdaki bu siyonist şebekeleriyle mücadele etmeyi de çok iyi biliriz." diye konuştu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dikkati çeken Türkmenoğlu, bu saldırıların uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini, İsrail'in, bölgenin istikrarını, barışını ve güvenliğini tehdit ederek, bölgede ciddi risklere neden olduğunu kaydetti.

Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak, İsrail'in İran'a yönelik saldırgan eylemlerini en güçlü şekilde kınadıklarını dile getiren Türkmenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgede gerilimi tırmandıracak tüm provokasyonlardan uzak durulması gerektiğini vurguluyoruz. Bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi ancak karşılıklı saygı ve diyalogla mümkündür. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hem bölgesel barışa hem de dünya barışına yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Türkiye ve İran arasındaki dostluk, ortak tarihimiz ve kültürel bağlarımızla güçlenmiş olup, bölgede barışın teminatı olarak güçlü bir dayanışma zeminine sahiptir. Türkiye-İran Dostluk Grubu olarak, iki ülke halkının güvenliği ve refahını tehdit eden her türlü saldırıya karşı ortak tavır sergilemeye kararlıyız. Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran'a yönelik saldırıları yine Gazze'de soykırıma devam eden, Lübnan'a ve BM Barış Gücü'ne saldıran Netanyahu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir."

Uluslararası toplumu bölgede kalıcı barışın sağlanması için sorumluluk almaya ve acilen harekete geçmeye davet eden Türkmenoğlu, "İsrail'in saldırgan politikalarına karşı uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmek, küresel barışın ve istikrarın korunması için elzemdir. Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak bölgemizdeki barış, istikrar ve işbirliğini savunmaya ve bu değerleri koruma adına elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Basın toplantısına, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili ve Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Doğan Bekin de katıldı.