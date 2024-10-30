TUSAŞ Saldırısında Yaralıların Durumu İyi

Politika

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananların tedavisine ilişkin, "Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi. Kritik olan, yoğun bakımda yatan yaralımızın da tedavisi iyi gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. İnşallah hepsini taburcu edeceğiz." bilgisini verdi.

Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorusu üzerine, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananların durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Memişoğlu, "Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi. Kritik olan, yoğun bakımda yatan yaralımızın da tedavisi iyi gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. İnşallah hepsini taburcu edeceğiz." ifadelerini kullandı.