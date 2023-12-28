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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Randevusuz Halk Günü' buluşmaları düzenledi - Son Dakika
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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Randevusuz Halk Günü' buluşmaları düzenledi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, perşembe günleri düzenlediği 'Randevusuz Halk Günü' buluşmaları kapsamında Tuzlalı vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Yazıcı, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek çözüm üretmek için ilgili müdürlüklere talimat verdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, \'Randevusuz Halk Günü\' buluşmaları düzenledi
28.12.2023 - 17:10,
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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, perşembe günleri düzenlediği 'Randevusuz Halk Günü' buluşmaları kapsamında Tuzlalı vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Yazıcı, "Vatandaşlarımızla bir araya gelmek önceliklerimizin başında geliyor" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın 'Tuzla'da ulaşamadığımız vatandaş kalmasın' mottosuyla düzenlediği 'Randevusuz Halk Günü' programı 14 yıldır devam ediyor. Başkan Yazıcı, program kapsamında Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın birinci katında gerçekleştirilen Halk Günü görüşmelerinde Tuzlalı vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Not aldığı talep ve önerilerin çözümleri için ilgili müdürlüklere talimat verdi.

"Vatandaşlarımızla bir araya gelmek önceliklerimizin başında geliyor"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Vatandaşlarımızla bir araya gelmek, onları dinlemek en önemli önceliklerimizin başında geliyor. Halk Günleri'nde de onları dinliyor, notumuzu alıyor ve ilgili müdürlüklerimizle çözüm üretiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Randevusuz Halk Günü' buluşmaları düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Randevusuz Halk Günü' buluşmaları düzenledi - Son Dakika
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