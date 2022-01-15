İran dini lideri Hamaney'in Twitter hesabı askıya alındı - Son Dakika

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "khameneisite" adlı Twitter hesabı, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast emrini veren eski ABD Başkanı Trump'a yönelik suikast animasyonu paylaşılmasının ardından askıya alındı.
Sosyal paylaşım platformu Twitter, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e ait "khameneisite" adlı hesabı askıya aldı. Hesabın, Twitter kurallarını ihlal eden "uygun olmayan içerik" nedeniyle askıya alındığı belirtildi.
Hamaney'in resmi internet sitesine ait hesaptan, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast emrini veren eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast animasyonu yayınlanmıştı. Animasyonda Trump'tan intikam alınması konusu işlenmişti. - TAHRAN
Kaynak: İHA
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