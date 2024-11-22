UAEA, İran'a Yönelik Karar Tasarısını Kabul Etti - Son Dakika
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Politika

UAEA, İran'a Yönelik Karar Tasarısını Kabul Etti

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın sunduğu İran karşıtı karar tasarısı UAEA'da 19 oyla kabul edildi.

22.11.2024 11:04
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Yönetim Kurulu'nda İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından sunulan İran karşıtı karar tasarısı kabul edildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurumu Yönetim Kurulu'nda Almanya, Fransa ve İngiltere'nin sunduğu İran aleyhindeki karar tasarısı oylandı. Tasarı, 3 hayır oyuna karşılık 19 evet oyuyla kabul edildi. 12 ülke ise çekimser kaldı. Çin, Rusya ve Burkina Faso tasarıya karşı oy kullandı. İran'ın bildirilmeyen iki yerde tespit edilen uranyum parçacıklarını açıklamasının ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun gerektiği gibi numune almasına izin vermesinin "zorunlu ve acil" olduğu belirtildi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun, geçmişteki nükleer olaylarla bağlantılı olarak beyan edilmemiş nükleer parçacıkların varlığı veya kullanımı hakkında kapsamlı ve güncel bir değerlendirme yapması ve İran'ın nükleer programıyla ilgili öne çıkan konuları, İran'ın bu konularda kurumla iş birliğini içerecek şekilde sunması istendi. İran'a bildirilmeyen iki yerde bulunan uranyum parçacıklarının varlığına ilişkin "teknik olarak güvenilir açıklamalar" sunması çağrısı yapıldı.

İran ile kurum arasındaki anlaşmazlık

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na bildirilmediği sahalarda bulunan uranyum parçacıklarına yönelik güvenilir açıklama yapmaması, geçtiğimiz yıl kurumun en üst düzey uranyum zenginleştirme uzmanlarının çoğunun İran denetim ekibine alınmaması ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun izleme faaliyetlerini genişletmeyi reddetmesi de dahil olmak üzere bir dizi konuda uzun süredir taraflar arasında anlaşmazlık yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı İran'ın ajansla iş birliğini iyileştirmesi konusunda ikna etmek amacıyla Tahran'ı ziyaret etmişti. - CENEVRE

Kaynak: İHA

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