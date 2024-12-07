Üçlü Zirve: Savaş ve Barış Konuşuldu - Son Dakika
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Politika

Üçlü Zirve: Savaş ve Barış Konuşuldu

Üçlü Zirve: Savaş ve Barış Konuşuldu

Paris'te Macron, Zelenskiy ve Trump, savaşın sona ermesi için iş birliği kararı aldı.

07.12.2024 23:37
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Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump tarafından gerçekleştirilen üçlü zirvede "Rusya ile devam eden savaş" ele alındı.

Fransa'da bugün yeniden açılışı gerçekleştirilen Notre-Dame Katedrali dünya liderlerini bir araya getirdi. Açılış dolayısıyla başkent Paris'e gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile üçlü bir zirve gerçekleştirdi. Zelenskiy, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda iyi ve verimli bir üçlü görüşme gerçekleştirdim. Başkan Trump her zaman olduğu gibi kararlı. Kendisine teşekkür ediyorum. Emmanuel'e de bu önemli toplantıyı organize ettiği için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Güç yoluyla barış mümkündür"

Toplantıda görüşülen konulara değinen Zelenskiy, "Hepimiz bu savaşın mümkün olan en kısa sürede ve adil bir şekilde sona ermesini istiyoruz. Halkımız, sahadaki durum ve adil bir barış hakkında konuştuk. Birlikte çalışmaya ve iletişim halinde olmaya devam etme konusunda mutabık kaldık. Güç yoluyla barış mümkündür" ifadelerini kullandı. - PARİS

Kaynak: İHA

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