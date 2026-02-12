Ücret Dengesizliği Uyarısı

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Sağlık Bakanlığı kurumlarında çalışanlar ile üniversite hastanelerinde çalışanlar arasında çok ciddi bir ücret dengesizliği var." dedi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı hastanelerinde çalışan sağlık personelinin ekonomik sorunlar yaşadığını söyledi.

Üniversite hastanelerinin kendi yağıyla kavrulmasının mümkün olmadığını, döner sermayeden kaynak aktarılmaması durumunda çalışanların ekonomik olarak çok büyük zorlukla karşılaştıklarını anlatan Pala, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığı kurumlarında çalışanlar ile üniversite hastanelerinde çalışanlar arasında çok ciddi bir ücret dengesizliği var. Bu durum akademik kadroları ve diğer sağlık çalışanlarını olumsuz etkiliyor. Bütün bunlar bilinmesine rağmen herhangi bir adım atılmıyor. Çözüm önerisi basittir: Hem hükümetin hem Milli Eğitim Bakanlığının hem Sağlık Bakanlığının bir masada oturup üniversite hastanelerini acilen desteklemesi gerekir. Bu destek, hem finansal olarak hem kadro hem de teknoloji alanında mutlaka sağlanmalıdır. Tıp fakülteleri bu ülkenin gözbebeğidir. Orada iyi hekimler, hemşireler, sağlık teknisyenleri yetiştirmek hepimizin temel görevlerinden birisidir."