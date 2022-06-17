Ukrayna, 2023 Eurovision'a ev sahipliği yapmama kararını kınadı - Son Dakika
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Ukrayna, 2023 Eurovision'a ev sahipliği yapmama kararını kınadı

17.06.2022 23:57
Ukrayna, 2023 Eurovision'a ev sahipliği yapmama kararını kınadı

Ukrayna, Avrupa Yayın Birliği'nin (EUB) ülkede devam eden savaş nedeniyle "Ukrayna'nın 2023 Eurovision şarkı yarışmasına ev sahipliği yapmama kararını" kınadığını açıkladı.

Ukrayna, Avrupa Yayın Birliği'nin (EUB) ülkede devam eden savaş nedeniyle "Ukrayna'nın 2023 Eurovision şarkı yarışmasına ev sahipliği yapmama kararını" kınadığını açıkladı.

Avrupa Yayın Birliği'nin (EUB) Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Ukrayna'da yapılmayacağını açıklamasının ardından Ukrayna'dan açıklama geldi. Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko yaptığı açıklamada alınan kararı kınayarak, "Bu kararın değiştirilmesini talep edeceğiz çünkü tüm taahhütleri yerine getireceğimize inanıyoruz. Ukrayna'nın Eurovision-2023'e ev sahipliği yapması için ek müzakereler talep ediyoruz" dedi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen yarışmada, Ukrayna'yı temsil eden Kalush Orchestra isimli grup Stefania şarkısıyla birinci olmuş, İngiltere ise ikinci olmuştu. Gelecek yıl düzenlenecek 2023 Eurovision şarkı yarışmasına İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna, 2023 Eurovision'a ev sahipliği yapmama kararını kınadı - Son Dakika

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