Ukrayna: "Batı ülkelerine tahıl ihracatı her ay yüzde 50 artıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna: "Batı ülkelerine tahıl ihracatı her ay yüzde 50 artıyor"

25.06.2022 22:55
Ukrayna: "Batı ülkelerine tahıl ihracatı her ay yüzde 50 artıyor"

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna limanlarını engellemesi nedeniyle Batı ülkelerine tahıl ihracatı her ay yüzde 50 artıyor" dedi.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov yaptığı açıklamada, " Rusya'nın Ukrayna limanlarını engellemesi nedeniyle Batı ülkelerine tahıl ihracatı her ay yüzde 50 artıyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna limanlarına yönelik engelleri tartışılırken, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, ülkedeki tahılın her ay yüzde 50 artışla Batı ülkelerine yapıldığını açıkladı. Bakan Kubrakov açıklamasında Ukrayna'nın tahıl ihracatının kara yolları ile yapılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakan Kubrakov, ülkenin batı sınırında yer alan Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Moldova ile tahıl ihracatının yapıldığını bildirerek, "İhracat konusunda mümkün olan her şeyi yapıyoruz ve şu anda her şey olumlu ilerliyor. Her ay batı sınırları boyunca tahıl ihracatı hacmini neredeyse yüzde 50 artırıyoruz. Geçen yılki mahsulün acilen ihraç edilmesi gerekmeseydi, birkaç ay içinde limanlarımız aracılığıyla daha önce sahip olduğumuz normal aylık ortalama ticaret hacmine ulaşabilirdik" dedi.

Daha önce yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna limanlarını engellemesi nedeniyle 20 milyon tondan fazla Ukrayna tahılının ihracatının yapılamadığı ifade edilmişti.

(İHA)

YORUMLAR
500
'Ukrayna konusunda anlaşabilirsek Rusya'dan tahıl ihracatının önünün açılması için çalışma yapıyoruz' 'Ukrayna konusunda anlaşabilirsek Rusya'dan tahıl ihracatının önünün açılması için çalışma yapıyoruz' Scholz, Batı Balkan ülkelerine verilen üyelik vaadinin inanılır hale gelmesini istedi Scholz, Batı Balkan ülkelerine verilen üyelik vaadinin inanılır hale gelmesini istedi
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna: 'Batı ülkelerine tahıl ihracatı her ay yüzde 50 artıyor' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 23:39:40. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna: "Batı ülkelerine tahıl ihracatı her ay yüzde 50 artıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement