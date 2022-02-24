Ukrayna Büyükelçiliği: "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz" - Son Dakika
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Ukrayna Büyükelçiliği: "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz"

24.02.2022 08:19
Ukrayna Büyükelçiliği: "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz"

Ukrayna Büyükelçiliği, "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Büyükelçiliği, "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Büyükelçiliğinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " Rusya Federasyonu Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz" denildi. - ANKARA

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DOST Partisi, Ukrayna, Türkiye, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna Büyükelçiliği: 'Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz' - Son Dakika


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