Ukrayna'da yargılanan 2 Rus askerine daha hapis cezası - Son Dakika
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Ukrayna'da yargılanan 2 Rus askerine daha hapis cezası

31.05.2022 13:44
Ukrayna'da yargılanan 2 Rus askerine daha hapis cezası

Ukrayna'nın Harkov bölgesini bombalayan 2 Rus askeri, mahkeme tarafından 11'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ukrayna'nın Harkov bölgesini bombalayan 2 Rus askeri, mahkeme tarafından 11'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ukrayna'da savaş suçu işledikleri iddiasıyla Rus askerlerinin yargılanmasına devam ediliyor. Ukrayna'nın Harkov bölgesini bombaladıkları gerekçesiyle Poltava bölgesindeki Kotelevsky Mahkemesi'nde yargılanan Rus askerler Aleksandr Bobukin ve Aleksandr İvanov hakkında karar çıktı. Geçtiğimiz hafta görülen ilk duruşmada Rusya'nın Belgorod bölgesinden Harkov bölgesindeki hedeflere ateş eden topçu birliğinin parçası olduklarını kabul eden iki asker hakkında mahkeme savcısı, bombalama faaliyetlerinde aktif görev aldıkları ve kentin işgaline yönelik sızma girişimlerinde yer aldıkları gerekçesiyle her sanık için 12 yıl hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti ise Rus askerlerini 11'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıç Evhen Bolybok, "Bobikin ve Ivanov'un suçluluğu tam olarak kanıtlandı" ifadesini kullandı.

Dava dosyalarına göre sanıklar, 24 Şubat'ta Rusya'nın Belgorod bölgesinden top mermisi ateşleyerek Harkov'da bulunan Kozacha Lopan'daki altyapıyı ve konutları (eğitim kurumu ve sivil alanlar) hedef aldı. Askerler Ukrayna sınırını geçerek Harkov bölgesini bombalamaya devam etti ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşılık vermesinin ardından Bobukin ve ve İvanov Ukraynalı askerlere teslim oldu.

DAHA ÖNCE 1 RUS ASKERİ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra Ukrayna'nın Sumi kentinde 28 Şubat'ta, 62 yaşındaki Ukraynalı Aleksandr Shelipov'u öldürmekten suçlu bulunan 21 yaşındaki Rus asker Vadim Shishimarin, 23 Mayıs'ta görülen davada mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Rus askeri Ukraynalı sivili öldürmekten dolayı pişman olduğunu söyleyip öldürdüğü sivilin ailesinden özür dilemişti.

(Erhan Altıparmak - İHA)

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Kaynak: İHA

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