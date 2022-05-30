Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Poroşenko, Hollanda'ya gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Poroşenko, Hollanda'ya gitti

30.05.2022 16:39
Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Poroşenko, Hollanda'ya gitti

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Hollanda'ya gittiği ortaya çıktı.

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Hollanda'ya gittiği ortaya çıktı.

Muhtemel bir vatana ihanet suçlaması ile hakkında soruşturma açılan ve ülkeden ayrılmasına izin verilmeyen Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, toplantıya katılmak üzere Polonya sınırı üzerinden Hollanda'ya gitti. Poroşenko'nun Ukrayna'dan ayrıldığını açıklayan Avrupa Dayanışması Partisi, "Petro Poroşenko, Avrupa Halk Partisi'nin toplantı ve kongresine katılmak için Rotterdam'a gitmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

Daha önce 2 kez ülkeden ayrılmayı deneyen ve engellenen Poroşenko, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Parlamenter Asemblesi'ni bu gerekçeyle kaçırmıştı.

Poroşenko hakkında, 2014-2015 yılları arasında Ukrayna'nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçıların yasadışı kömür satışlarının finanse edilmesiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle soruşturma yürütülüyor. Ocak ayında Ukraynalı yargıç, savcının Poroşenko'nun hakkındaki dava nedeniyle tutuklanması yönündeki talebini reddetmişti.

(İHA)

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Ukrayna, Rusya'dan her şeyi geri alacak' Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Ukrayna, Rusya'dan her şeyi geri alacak' TBMM insan haklarını inceleme ve araştırma alt komisyonu Hollanda'ya gidiyor TBMM insan haklarını inceleme ve araştırma alt komisyonu Hollanda'ya gidiyor
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Poroşenko, Hollanda'ya gitti - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
15:38 Bakan Soylu'dan konserleri iptal edilen sanatçılarla ilgili açıklama: Bu olan olaylar benim dışımda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:16:00. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Poroşenko, Hollanda'ya gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement