Ukrayna, Patriot sistemlerine ve modern hava harp araçlarına ihtiyaç duyuyor - Son Dakika
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Politika

Ukrayna, Patriot sistemlerine ve modern hava harp araçlarına ihtiyaç duyuyor

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Ukrayna'nın en kısa zamanda en az yedi Patriot sistemine ve modern hava harp araçlarına ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Çekya, Danimarka, Hollanda, Letonya ve Polonya liderleri Ukrayna'ya desteklerini açıkladı ve Ukrayna'ya yapılan yardımların 1,6 milyar euroyu aştığını belirtti.

28.05.2024 23:27
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Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal yaptığı açıklamada, "En kısa zamanda en az yedi Patriot sistemine ve modern hava harp araçlarına ihtiyacımız var" dedi.

Çekya'nın başkenti Prag'da Çekya Başbakanı Petr Fiala, Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Letonya Başbakanı Evika Silia ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda bir araya geldi. Görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi.

"15 AB ve NATO ülkesi, şimdiden 1,6 milyar euronun üzerinde destek sağladı"

Fiala yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yapılan yardımlara değinerek, "15 AB ve NATO ülkesi, şimdiden 1,6 milyar euronun üzerinde destek sağladı. Haziran ayı içerisinde on binlerce 155 mm kalibrelik mühimmat teslim edilecek. Ukrayna, ilk teslimatları önümüzdeki günler içinde bekleyebilir" ifadelerini kullandı. Fiala, Ukrayna'nın savaşın başlangıcından bu yana 918 parça ağır ekipman, yaklaşık 21 milyon orta kalibre mühimmat ve 1,7 milyon büyük kalibre mühimmat teslim aldığını açıkladı.

"En kısa zamanda en az 7 Patriot sistemine ihtiyacımız var"

Ukrayna Başbakanı Şimal ise ülkesinin mühimmata olabildiğince erken ihtiyaç duyduğunu aktararak, "Bugünkü görüşmelerin diğer konusunu Ukrayna semalarımızın güvence altına alınması için hava savunma sistemleri temin edilmesi oldu. En kısa zamanda en az yedi Patriot sistemine ve modern hava harp araçlarına ihtiyacımız var" dedi.

Ukrayna'nın müttefiklerini bir araya getiren programın organizasyonu için Çekya Başbakanı Fiala'ya teşekkür eden Şimal, "Ülkemiz Avrupa'nın kalkanıdır ve bu özelliğini korumaya devam edecektir" diye konuştu.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna'daki savaşın kritik bir dönemde olduğunu ve Avrupa'nın Ukrayna'nın kendisini Rusya karşısında savunması için elinden gelen her şeyi yapmak zorunda olduğunu söyledi. Duda, ülkesi Polonya'nın Çek inisiyatifi çerçevesinde tedarik edilecek mühimmatların komşusu Ukrayna'ya ulaştırılmasına destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Hollanda Başbakanı Rutte ise, ülkesinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin parçalarını tedarik edebileceğini açıkladı. - PRAG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ukrayna, Patriot sistemlerine ve modern hava harp araçlarına ihtiyaç duyuyor - Son Dakika

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