Ukrayna: "Rus ordusu, Severodonetsk şehrini kaybetti" - Son Dakika
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Ukrayna: "Rus ordusu, Severodonetsk şehrini kaybetti"

05.06.2022 10:25
Ukrayna: "Rus ordusu, Severodonetsk şehrini kaybetti"

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday, Rus ordusunun Severodonetsk şehrini kaybettiğini ve geri çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday, Rus ordusunun Severodonetsk şehrini kaybettiğini ve geri çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusunun Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrini kaybettiği açıklandı. Luhansk Valisi Sergey Gayday, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rus ordusu şehrin yaklaşık yüzde 70'ini kontrol ediyordu, ancak son 2 gün içinde geri çekilmek zorunda kaldılar" dedi.

Rus ordusu yetkilileri ise, dün Ukrayna ordusunun Severodonetsk'ten çekildiğini iddia etmişti. Severodonetsk Belediye Başkanı Oleksandr Striuk, dün yaptığı açıklamada, "Ukrayna güçleri şehri geri almak için savaşıyor. Askerlerimiz şehirde yeniden konuşlanmayı ve bir savunma hattı kurmayı başardı. Şu anda şehrin tam kontrolünü yeniden sağlamak için gerekli her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna: 'Rus ordusu, Severodonetsk şehrini kaybetti' - Son Dakika

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