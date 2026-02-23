Ukrayna-Rusya Müzakereleri 4. Tura Hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov, ABD arabuluculuğunda yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerinin 4'üncü turunun bu hafta sonu yapılabileceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov, Ukrayna-Rusya arasında ABD arabuluculuğunda yapılan müzakerelerin 4'üncü turu hakkında açıklamada bulundu. Budanov, bir sonraki müzakere turu hakkında sorulan soruya, "Sanırım bu hafta sonu olacak. Müzakerelerin kolay olmadığı bir sır değil, ancak kesinlikle ilerleme kaydediyoruz ve tüm tarafların nihai kararlarını vermesi gereken ana yaklaşıyoruz. Bu savaşı sürdürmek mi yoksa barışa geçmek mi?" dedi.

Rusya'nın müzakerelerdeki tutumunu "ölçülü, kibar ve profesyonel" olarak nitelendiren Budanov, "Onlar tamamen diplomatik olarak doğru bir şekilde davranıyorlar. Aynı zamanda hepimizin farklı pozisyonlarda olduğumuz da herkes için açık" dedi.

Budanov, Ukrayna'nın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir toplantı düzenlemek için "her şeyi yaptığını" ancak şu anda bunun "çok zor" olduğunu söyledi. Budanov, ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında bir sonraki savaş esiri takasının bu hafta gerçekleşebileceğini ve her iki ülkenin 157'şer savaş esirini iade ettiği bir önceki takastan daha büyük olabileceğini söyledi.

Öte yandan Ukrayna ve Rusya heyetleri, ABD arabuluculuğundaki doğrudan görüşmeler için daha önce 23-24 Ocak ile 4-5 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de ve 17-18 Şubat tarihlerinde ise İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti. - KİEV