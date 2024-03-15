Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış\'ta Vatandaşlar ve Esnafla Buluştu

Politika

65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı MKYK Üyesi Ahmet Arslan, Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Esnafların ve vatandaşların yakın ilgisiyle karşılanan Arslan, esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu.

AK Parti hükümetlerinin Sarıkamış'a yaptığı yatırımları vatandaşlara ve esnaflara anlatan Arslan, "Sarıkamış ilçemizde teşkilat mensubu arkadaşlarımızla esnaf ziyareti yapıp; hasbihal ettik ve hayırlı işler diledik. Hemşerilerimize ilgileri nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

Arslan daha sonra esnaflar ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Arslan, Sarıkamış AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyarette bulundu.

Arslan, "Sarıkamış ilçemizde teşkilat ve esnaf ziyaretinde; hemşerilerimizle yaptığımız ve planladığımız proje ve çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk. Kendilerine ve eşlik eden teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KARS