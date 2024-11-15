Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Van'da Hizmetleri Tanıttı

Politika

Bakan Uraloğlu: "Kentte bir çok hizmeti hayata geçirdik"

VAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Başkale 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak, kentte bir çok hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi.

Van'ın Başkale ilçesindeki spor salonunda düzenlenen AK Parti Başkale 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Bakan Uraloğlu, Bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 17 kat artırdıklarını, 36 kilometreden 602 kilometreye çıkardıklarını söyledi. Uraloğlu, "3 bin 150 metre uzunluğundaki Güzeldere Tüneli'nin bir tüpünü bitirdik. Açılışını yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu tünelle 32 virajı ortadan kaldırdık.2 bin 730 metre olan yüksekliği 2 500 metreye düşürdük. 4 kilometre de bağlantı yolunu yaptık. Bu kış hiçbir problem yaşamadan Van'a gidip geleceksiniz inşallah. Öncelikle bir tarafını bitirdik. Gidiş-geliş. Hemen önümüzdeki senenin yaz aylarında da diğer tüpünü bitireceğiz. Konforu daha da sağlamış olacağız. Vekilim dedi ki 'Bu tüneli bitirdin Allah razı olsun. Bu bizim için kıymetli ama sakın şu Gelincik Sınır Kapısıyla ilgili bir şey demeden kürsüden inme.' Değerli kardeşlerim orayla ilgili de Ticaret Bakanımızla gerekli koordinasyonu sağladık. İşin üzerindeyiz. Orayı da Allah'ın izniyle en kısa zamanda açacağız. Sizin ticaret kabiliyetinizi doğru yoldan inşallah karşılayacak, beklentilerinizi yerine getireceğiz" dedi.

Düzenledikleri kongrelerin kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Uraloğlu, "Bu kongreler, yenilenmenin, güç tazelenmesinin ve ileriye yönelik beklentileri karşılamamızın bir vesilesidir.

Sayın İlçe Başkanımız listesiyle sizlere güzel hizmetler yapacak. Yeni seçilecek arkadaşlarıma muvaffakiyet diliyorım. Güzel hizmetlere, vesile olmalarını ve temenni ediyorum. Kongremizin ilçemiz, Van'ımız için, hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. En son ki seçimde bildiğim kadarıyla Başkale'de en yüksek oy oranını aldık. Allah'ın izniyle bu kongreyle başladığımız süreçte buradan hem genel seçimde en yüksek oyu alacağız ve hem de ilçeyi AK Parti belediyeciliği tanıştıracağız. Buna var mıyız? AK Parti'miz ile Bakanlığımızın bir sloganı var. Ne diyoruz? Durmak yok, yola devam." Şekilde konuştu.