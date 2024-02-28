Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeşilkent Kavşağı ve Samsun Şehir Hastanesi yolunda incelemelerde bulundu

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yeşilkent Kavşağı inşaatı ile Samsun Şehir Hastanesi yolunda incelemelerde bulundu.

Toplantı ve incelemelerden bulunmak için Samsun'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da 277 milyon 949 bin TL'lik bir bütçe ile yapımı devam eden, sık sık trafik kazaları ile gündeme gelen Yeşilkent Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Uraloğlu, akabinde Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nin sağlık alanında ihtiyaç duyduğu yapımı devam eden bin 103 yataklı Samsun Şehir Hastanesi'nin ulaşım yolunda incelemeler yaptı.

Uraloğlu, yapımı devam eden Yeşilkent Kavşağı ile ilgili, "Uzun bir proje çalışması sonucunda bütün disiplinleri bir araya getirmeniz lazım, getirdik. İhalesini yaptık ve inşallah 2024 yılında Samsun'un kullanımına sunacağız. Sonbahara kalmadan inşallah bitirmiş olacağız. Samsun için hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - SAMSUN