Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz asla kimsenin hakkına talip değiliz, kimsenin hakkıyla ilgili de bir talebimiz yoktur. Sadece kendi hakkımızı korumayla ilgili refleksimiz vardır. Bu teşkilat onu da koruyacaktır Allah'ın izniyle." dedi.
Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığınca bir otelde sandık görevlilerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında, seçimde sandıklara sahip çıkmanın önemine dikkati çekti.
Bugüne kadar çok emek harcadıklarını belirten Uraloğlu, "Sadece harmanda buğdaya artık son bir hamleyle sahip çıkma vaktidir." diye konuştu.
Uraloğlu, yoruldukları yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temposuna baktıklarını anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:
"Kendimizde daha iyisini yapabilme gücünü, kudretini gördük çok şükür. Gerek il başkanımız, gerek teşkilatımız tarafından her an sizin yanınızda olacağımızı bilmeniz gerekir. Biz asla kimsenin hakkına talip değiliz, kimsenin hakkıyla ilgili de bir talebimiz yoktur. Sadece kendi hakkımızı korumayla ilgili refleksimiz vardır. Bu teşkilat onu da koruyacaktır Allah'ın izniyle."
Sandıktan güçlü çıkacaklarına inandığını dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Sandıktan Trabzon Büyükşehir de birinci çıkacak, ilçelerin tamamını da alacağız. Ortaya bir iddia koyduk ve iddiamız da bir hayal değildi. Gerçekleştirilebilecek bir yaklaşımdı, umuttu, bekleyişti. Çok şükür biz bunun gerçekleşeceğini görüyoruz. Onun için sizlerden ricam şu, sandıklara sonuna kadar hep beraber sahip çıkalım. 31 Mart gecesi, 1 Nisan sabahı Trabzon'u büyükşehirde ve bütün ilçeleri almada birinci yapalım. Gururunu beraberce inşallah yaşayalım."
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TÜGVA İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen aile iftarında AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı konuşmalar yaptı. Kasapoğlu, TÜGVA'nın gençlik hareketi olarak ülke genelinde önemli çalışmalara imza attığını belirtirken, Saygılı ise TÜGVA'nın Türkiye'nin gerçek gücü olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
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