Ülkeden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksaı e-mail yoluyla istifa etti - Son Dakika
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Ülkeden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksaı e-mail yoluyla istifa etti

14.07.2022 18:52
Ülkeden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksaı e-mail yoluyla istifa etti

Sri Lanka'da ekonomik krizin ardından yaşanan protestolar nedeniyle Singapur'a kaçan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın e-mail yoluyla istifa mektubunu Sri Lanka Parlamento Başkanına yolladığı bildirildi.

Sri Lanka'da ekonomik krizin ardından yaşanan protestolar nedeniyle Singapur'a kaçan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın e-mail yoluyla istifa mektubunu Sri Lanka Parlamento Başkanına yolladığı bildirildi.

Sri Lanka'da geçtiğimiz günlerde ekonominin çöktüğünün açıklanmasının ardından patlak veren protestolar sonrası Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeyi terk etmişti. Maldivler'e ardından da Singapur'a geçen Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın, e-mail yoluyla istifa mektubunu Sri Lanka Parlamento Başkanına yolladığı bildirildi.

Rajapaksa'nın Singapur'a varmasından kısa bir süre sonra gönderilen mektubun e-posta biçiminde kabul edilip edilmeyeceği henüz net değil. Parlamento Başkanının Ofisinden bir kaynak, Rajapaksa'nın istifasının anayasal olarak zorunlu kılınan süreç tamamlandıktan sonra açıklanacağını ifade etti.

Protestolarda 1 kişi öldü, 84 kişi yaralandı

Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin 30 gün boyunca geçici Devlet Başkanlığı görevine getirilmesiyle ülkede tansiyon yeniden yükselmiş, protestocular Başbakanlık ofisini basmıştı. Gösteriler sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. - COLOMBO

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Firari Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, bu kez Singapur'a geçti Firari Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, bu kez Singapur'a geçti İstanbul Havalimanı bir kez daha 'Dünyanın En İyi 10 Havalimanı' arasında İstanbul Havalimanı bir kez daha 'Dünyanın En İyi 10 Havalimanı' arasında
Kaynak: İHA

Parlamento, Sri Lanka, Singapur, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ülkeden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksaı e-mail yoluyla istifa etti - Son Dakika

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