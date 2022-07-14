Rajapaksa'nın Singapur'a varmasından kısa bir süre sonra gönderilen mektubun e-posta biçiminde kabul edilip edilmeyeceği henüz net değil. Parlamento Başkanının Ofisinden bir kaynak, Rajapaksa'nın istifasının anayasal olarak zorunlu kılınan süreç tamamlandıktan sonra açıklanacağını ifade etti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Ülkeden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksaı e-mail yoluyla istifa etti - Son Dakika

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