Politika

Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığına atanan Kadir Özger görevi Burak Serhat İşbar'dan devraldı.

Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığına Kadir Özger atandı. Ülkü Ocakları İl Binasında düzenlenen törenle Özger, İşbar'dan görevi devraldı. Törene Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan ve Ülkü Ocakları yöneticileri katıldı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Burak Serhat İşbar'a yapmış oldu çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başkanlık görevini devralan Kadir Özger'e hayırlı olsun dileklerimi iletti. - ERZİNCAN