Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığına Kadir Özger atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığına Kadir Özger atandı

Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığına Kadir Özger atandı

Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığına atanan Kadir Özger, görevi Burak Serhat İşbar'dan devraldı. Törene Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan ve Ülkü Ocakları yöneticileri katıldı.

29.07.2024 23:56  Güncelleme: 23:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığına atanan Kadir Özger görevi Burak Serhat İşbar'dan devraldı.

Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığına Kadir Özger atandı. Ülkü Ocakları İl Binasında düzenlenen törenle Özger, İşbar'dan görevi devraldı. Törene Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan ve Ülkü Ocakları yöneticileri katıldı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Burak Serhat İşbar'a yapmış oldu çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başkanlık görevini devralan Kadir Özger'e hayırlı olsun dileklerimi iletti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Ahmet Yiğit Yıldırım, Bekir Aksun, Erzincan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığına Kadir Özger atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:30 İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan skandal çağrı: Türkiye’yi NATO’dan çıkarın İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan skandal çağrı: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın
21:57 İngiltere’deki bıçaklı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti İngiltere'deki bıçaklı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti
21:39 Van’da DEM Parti’nin önü karıştı Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var
20:23 Orta Doğu’da savaş çanları Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu Orta Doğu'da savaş çanları! Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu
19:47 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş
22:05 Cinayetten aranıyordu Eski Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz polise teslim oldu Cinayetten aranıyordu! Eski Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz polise teslim oldu
20:20 Cinayetle biten Atatürk’e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı
19:32 Anket sonuçları belli oldu İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları
19:16 Muğla’da kadın sığınma evi talebinde bulunan kadın PKKKCK üyesi çıktı Muğla'da kadın sığınma evi talebinde bulunan kadın PKK/KCK üyesi çıktı
18:26 CHP’li Tan’a AK Partili Çelik’ten sert tepki: Mavi Vatan’ın omurgasına saldırılan bir konuşma CHP'li Tan'a AK Partili Çelik'ten sert tepki: Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşma
18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 00:26:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığına Kadir Özger atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement