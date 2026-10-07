Uluslararası Adalet Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek Uluslararası Adalet Zirvesi, dört kıtadan adalet bakanlarını ve hukukçuları İstanbul'da buluşturacak.

Uluslararası hukuk ve adalet camiası İstanbul'da buluşuyor. Uluslararası Adalet Zirvesi, 8-9 Ekim 2026 tarihlerinde Adalet Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Farklı hukuk sistemlerinden, disiplinlerden ve coğrafyalardan temsilcileri buluşturacak olan zirve, diyaloğu teşvik etmeyi, uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi ve hukukun üstünlüğü, insan onuru ve temel haklara saygı ilkelerine dayanan kalıcı ve etkin hukuki çözümlerin geliştirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küresel adalet mesajları

Farklı ülkelerden yargı mensupları ve hukuk profesörlerini buluşturarak küresel adalet sorunlarına ortak çözümler aramayı amaçlayan Uluslararası Adalet Zirvesi, hukukçular arasında kalıcı bir diyalog köprüsü kurmaya hazırlanıyor.

Zirvede Gazze'de hesap verebilirlik, insan hakları, uluslararası tahkim, yapay zeka ve siber suçlar başta olmak üzere dünya genelinde adalet gündeminin önemli konuları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirvenin ikinci gününde programa katılarak katılımcılara hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çırağan Sarayı'ndaki toplantıda yapacağı konuşmada küresel adalet konularında önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Dört kıtadan katılım bekleniyor

Dünyanın birçok ülkesinden adalet bakanları, başsavcıları, baro temsilcileri ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerinin bir araya gelmesi bekleniyor. Organizasyonda yaklaşık 600 katılımcının yer alması öngörülüyor.

Adalet Bakanı Gürlek'ten zirve mesajı

Zirvenin internet sitesinde zirveye dair bir mesaj yayımlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin huzurun temel taşı, toplumların ve devletlerin yaşam kaynağı olduğunu belirtti.

Sınır tanımayan dijital tehditlerden enerji krizine, insancıl hukuk ihlallerinden gelir adaletsizliğine kadar uzanan küresel sınamaların modern dünyanın başlıca problemleri olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, hiçbir devletin tek başına bu problemlerin üstesinden gelmesinin beklenemeyeceğini kaydetti. Bakan Gürlek, "Herkesçe kabul görecek uluslararası müşterek hukuk zemini, devletler tarafından yeniden şekillendirilmeli ve değişen dünyanın ihtiyaçlarına göre güçlü kurumlarla desteklenmelidir. Adalet'in evrensel gücü etrafında kenetlenmek ve uluslararası iş birliği mekanizmalarını geliştirmek hepimizin temel hedefi olmalıdır" dedi.

Bakan Gürlek, özgün fikirlerin ileri sürüleceği, insancıl hukuk, uluslararası tahkim, teknolojik dönüşüm ve göç meselelerinin ele alınacağı Uluslararası Adalet Zirvesi'nin önemli bir platforma öncülük edeceğini belirtti.

"Dünya bu topraklardan yeşerecek değerlerle yolunu aydınlatacak"

Bu önemli buluşmanın İstanbul'da gerçekleştirilecek olmasının önemine vurgu yapan Bakan Gürlek, İstanbul'un farklı milletleri, kültürleri ve hukuk anlayışlarını bir araya getiren müstesna bir merkez olma vasfını sürdürdüğünü belirterek, "İnanıyoruz ki evrensel adaleti arayan dünya yine bu topraklardan yeşerecek değerlerle yolunu aydınlatacaktır. Çünkü bu topraklar adaleti mülkün, yani devletin ve medeniyetin temeli olarak gören bir geleneğin mirasçılarıdır" dedi.

"Küresel adaleti hakim kılmak ortak irade ile mümkün"

Bakan Gürlek şöyle dedi:

"Yeryüzünün tamamında adaletin tecellisi ve hukukun hakimiyeti için güçlü bir irade, ortak sorumluluk ve dayanışma ortaya koymamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı üzere: 'Daha adil bir dünya mümkün.' Sonuç olarak, adaleti, hakkaniyeti ve temel insani değerleri küresel ölçekte hakim kılmak; ancak ulusların ortak iradesi ve sarsılmaz dayanışmasıyla mümkün olacaktır. Bu tarihi sorumluluğu üstlenmek ve geleceği birlikte inşa etmek üzere sizleri tarih boyunca adalete ve barışa ev sahipliği yapmış kadim şehir İstanbul'a davet ediyorum."

Zirve kapsamında; "Uluslararası İnsancıl Hukukun Uygulanması: Evrensel İlkeler ve Hesap Verebilirlik - Gazze Örneği", "Uluslararası Tahkim ve İstanbul", "Dönüşen Hukuk Meslekleri ve Mesleğin Geleceği", "Uluslararası Yargı ve İnsan Hakları", "Sosyal Medya ve Sorumluluk", "Enerji Dönüşümünün Hukuku ve Adil Geçiş", "Dijital Dünyada Uluslararası Adalet: Siber Suçlar, Yapay Zeka ve Küresel Normların İnşası" ile "Göç, Sorumluluk Paylaşımı ve İnsan Onuru" başlıkları altında düzenlenecek panellerde, insanlığın ortak konuları hukukun farklı perspektifleri çerçevesinde ele alınacak.

Yetmişden fazla ülke katılıyor

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek zirvenin açılışında Adalet Bakanı Akın Gürlek bir konuşma yapacak. İki günlük zirve, kapanış programıyla tamamlanacak. Zirve boyunca adalet bakanları arasında diplomatik ve ikili görüşmeler de gerçekleştirilecek. 70'den fazla ülkenin temsil edileceği zirvede, 8 ayrı oturumda 40 konuşmacı hitap edecek. 18 ülke barosu ve 30'dan fazla uluslararası kuruluş da Uluslararası Adalet Zirvesi'nde yer alıyor.