Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: "Zaporijya Santrali tesis yönetimi Rus Kuvvetlerinin elinde" - Son Dakika
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: "Zaporijya Santrali tesis yönetimi Rus Kuvvetlerinin elinde"

06.03.2022 21:13
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: "Zaporijya Santrali tesis yönetimi Rus Kuvvetlerinin elinde"

Uluslararası Atom Enerji Ajansı Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının ardından, "Zaporijya Santrali tesis yönetimi Rus Kuvvetlerinin elinde" dedi.

Uluslararası Atom Enerji Ajansı Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının ardından, "Zaporijya Santrali tesis yönetimi Rus Kuvvetlerinin elinde" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının ardından Ukrayna, santralde kontrolün sağlandığını açıklamıştı. Ancak bugün Uluslararası Atom Enerji Ajansı Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi konuya ilişkin açıklama yaparak, "Düzenli personel Zaporijya Nükleer Santrali'ni işletmeye devam ediyor. Ancak tesis yönetimi şu anda sitenin kontrolünü geçen hafta kontrol eden Rus Kuvvetleri komutanının emri altında" ifadelerini kullandı.

Grossi, durumdan ciddi endişe duyduğunu belirterek, santralde altı reaktör ünitesinin teknik işletimiyle ilgili önlemler de dahil olmak üzere, herhangi bir tesis yönetimi eyleminin, Rus komutanının önceden onayını gerektirdiğini açıkladı. - VİYANA

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Uluslararası Atom Enerji Ajansı, Zaporijya, Nükleer, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: 'Zaporijya Santrali tesis yönetimi Rus Kuvvetlerinin elinde' - Son Dakika


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