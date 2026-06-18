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Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni

Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni
18.06.2026 15:47
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2,800 uluslararası öğrenci, Türkiye Bursları ile mezuniyet heyecanı yaşadı. Törende dostluk vurgusu yapıldı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitimlerini tamamlayan 2 bin 800 uluslararası öğrenci, 15'inci Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde diplomalarını aldı.

Türkiye Bursları Programı kapsamında 110 farklı ülkeden Türkiye'ye gelen 2 bin 800 uluslararası öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. 15'inci Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün 174 ülkeden 188 bin başvuruya ulaşan Türkiye Bursları'nın küresel bir eğitim ve gönül köprüsüne dönüştüğünü belirterek, mezun öğrencilerin ülkeleri ile Türkiye arasında kurulan dostluk bağlarının en güçlü temsilcileri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdulhadi Turus'un katıldığı törende öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşarken, programın Türkiye ile dünya arasındaki eğitim ve dostluk bağlarına sağladığı katkı da vurgulandı.

Türkiye Bursları 188 bin başvuruya ulaştı

Bakan Ersoy, Türkiye Bursları Programı'nın 2012 yılında 42 bin başvuruyla başladığını hatırlatarak, bugün 174 ülkeden 188 bin başvuruya ulaşan küresel bir yapıya dönüştüğünü söyledi. Ersoy, programın artık yalnızca bir burs sistemi olmadığını belirterek, "Memnuniyetle söylemek isterim ki aradan geçen yıllar içinde bu program, yalnızca bir burs sistemi değil, Türkiye'nin dünyaya açılan 'eğitim' ve 'gönül köprüsü' haline gelmiştir" dedi.

15 bini aşkın öğrenci eğitimine devam ediyor

Ersoy, Türkiye Bursları kapsamında bugün 148 ülkeden 15 bini aşkın öğrencinin 74 şehirde ve 136 üniversitede eğitim hayatına devam ettiğini ifade etti. Her yıl yaklaşık 5 bin öğrenciye burs imkanı sunulduğunu belirten Ersoy, Türkiye'nin sadece bilgi üreten değil, bilgiyi paylaşan, insan yetiştiren ve ortak gelecek inşa eden bir ülke olmayı sürdürdüğünü kaydetti. Bu yılki törende ise 110 farklı ülkeden 2 bin 800 öğrencinin mezun edildiğini belirten Ersoy, bu rakamların Türkiye'ye duyulan güvenin ve ülkenin yükseköğretim alanındaki gücünün somut göstergesi olduğunu söyledi.

"Kalıcı barışın yolu gönüllüler arasında kurulan köprülerden geçmektedir"

Küresel ölçekte yaşanan gerilimlere, savaşlara ve krizlere de değinen Ersoy, dünyada birbirini tanımaya ve anlamaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunduğunu vurguladı. Ersoy, "Çünkü kalıcı barışın ve insanlığın ortak geleceğinin yolu önyargılardan değil, karşılıklı anlayıştan ve gönüller arasında kurulan köprülerden geçmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin yalnızca Türkiye'yi değil, dünyanın farklı ülkelerinden gelen arkadaşlarını da tanıdığını belirten Ersoy, bu süreçte kurulan dostlukların ülkeler arasında yeni gönül köprüleri oluşturduğunu söyledi.

"Sizleri hiçbir zaman yabancı öğrenci olarak görmedik"

Mezun öğrencilere seslenen Ersoy, onların artık yalnızca birer mezun olmadığını belirterek, Türkiye ile ülkeleri arasında kurulan gönül köprülerinin en güçlü temsilcileri olduklarını ifade etti. Mezunları bu ülkenin misafiri değil dostu, kardeşi ve gelecekteki paydaşı olarak gördüğünü aktaran Ersoy, öğrencilerin ülkelerine yalnızca diploma değil, Türkiye'de edindikleri dostlukları, hatıraları ve ortak gelecek idealini de götürdüklerini söyledi.

Türkiye Mezun Ödülleri de sahiplerini buldu

Törende ayrıca Türkiye Mezun Ödülleri de sahiplerine takdim edildi. Bilimsel ve Akademik Çalışmalar, Ekonomi ve Girişimcilik, Medya ve İletişim ile Kültür ve Sanat alanlarında verilen tematik ödüllerin yanı sıra Yaşam Boyu Onur Ödülü, Vefa Ödülü ve İlişkilere Katkı Ödülü de sahipleriyle buluşturuldu. Konuşmasının sonunda mezunlara seslenen ve mezuniyetlerini tebrik eden Bakan Ersoy, "Türkiye'nin kapıları sizlere daima açık olacak. Çünkü sizler artık sadece Türkiye Bursları mezunu değil, Türkiye ailesinin birer ferdisiniz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Politika, Türkiye, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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