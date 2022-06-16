Ümit Özdağ, kendisine yumurta atılacağını öğrenince erken davrandı: Kendi yumurtamı getirdim - Son Dakika
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Ümit Özdağ, kendisine yumurta atılacağını öğrenince erken davrandı: Kendi yumurtamı getirdim

16.06.2022 16:30

Mülteciler hakkında yaptığı çıkışlarla sık sık gündem olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın son durağı Bilgi Üniversitesi oldu. Burada kendisine yumurta atılacağını öğrenen Özdağ, "Kendi yumurtalarımı getirdim. Bunları pişirttim, daha sert" dedi. Özdağ'ın cebinden çıkardığı yumurtayı salondakilere göstermesi gülüşmelere sebep oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bilgi Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Daha önce gittiği bir üniversitede protesto ile karşılaşan Özdağ'a Bilgi Üniversitesi'ne gitmeden önce de mesaj atıldı ve yumurtalı saldırı hazırlığı olduğu bilgisi verildi.

HAZIRLIKLI GİTTİ

Özdağ, üniversitedeki söyleşisi sırasında kendisine yumurtalı saldırı düzenleneceğini öğrenince 6 tane yumurta pişirtip yanına aldı. Cebindeki yumurtayı gösteren Özdağ, "Benim yumurtam daha sert çünkü pişirttim" dedi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Zafer Partisi lideri, konuşmacı olarak davet edildiği Bilgi Üniversitesi'ne götürdüğü yumurtalarla ilgili videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

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Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ, kendisine yumurta atılacağını öğrenince erken davrandı: Kendi yumurtamı getirdim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ, kendisine yumurta atılacağını öğrenince erken davrandı: Kendi yumurtamı getirdim - Son Dakika
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