Ümit Özdağ, kendisine yumurta atılacağını öğrenince erken davrandı: Kendi yumurtamı getirdim

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bilgi Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Daha önce gittiği bir üniversitede protesto ile karşılaşan Özdağ'a Bilgi Üniversitesi'ne gitmeden önce de mesaj atıldı ve yumurtalı saldırı hazırlığı olduğu bilgisi verildi.

HAZIRLIKLI GİTTİ

Özdağ, üniversitedeki söyleşisi sırasında kendisine yumurtalı saldırı düzenleneceğini öğrenince 6 tane yumurta pişirtip yanına aldı. Cebindeki yumurtayı gösteren Özdağ, "Benim yumurtam daha sert çünkü pişirttim" dedi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Zafer Partisi lideri, konuşmacı olarak davet edildiği Bilgi Üniversitesi'ne götürdüğü yumurtalarla ilgili videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.