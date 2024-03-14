Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarıyla buluştu - Son Dakika
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Politika

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarıyla buluştu

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Tıp Bayramı\'nda sağlık çalışanlarıyla buluştu

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Tıp Bayramı sebebiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık personellerinin bayramını kutladı. Yıldırım, hastane içerisinde çiçek dağıtarak ziyaretini sonlandırdı. Ayrıca seçim çalışmaları kapsamında esnafları ziyaret eden Yıldırım, sorunları dinledi.

14.03.2024 16:32  Güncelleme: 16:34
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Tıp Bayramı sebebiyle sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Yıldırım, hastanede bulunan personellere çiçek dağıtarak bayramını kutladı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyarette bulundu. Hastane yönetimini ziyaret eden Yıldırım, daha sonra Tıp Bayramı sebebiyle düzenlenen konferansa katılarak sağlık personellerinin bayramını kutladı. Yıldırım, hastane içerisinde sağlık personellerine çiçek dağıtarak ziyaretini sonlandırdı.

Esnaf ziyaretlerinde bulundu

Belediye Başkanı Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Adem Yavuz Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti. Yıldırım, esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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