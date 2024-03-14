Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Tıp Bayramı\'nda sağlık çalışanlarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Karlıova en hazırlıklı ilçelerden biri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaptığı ziyarette, ilçenin depreme dayanıklı yapılarla donatıldığını ve hazırlıklı olduğunu belirtti. Yılmaz, Karlıova'da yapılan hizmetlerin devam edeceğini ve gençlere daha fazla istihdam imkanı sağlanacağını ifade etti.