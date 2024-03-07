Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, Bakkallar Odası esnafı ile bir araya geldi
İSTANBUL - Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Bakkallar Odası Esnafları ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
Ümraniye Belediyesi, Bakkallar Odasına bağlı esnaflara Ümraniye Nikah Sarayı'nda akşam yemeği programı düzenledi. Düzenlenen programa, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda esnaf katıldı. Esnaflar, Başkan Yıldırım'a sorunlarını ve isteklerini iletti. Programda konuşan Yıldırım, internet satışlarının azaltılmasını ve insanların esnaflara destek olmaları gerektiğini ifade etti.
"Ticaret alışkanlığımız her gün değişiyor"
Programda konuşan Başkan İsmet Yıldırım, "Teknolojik çağda hızlıca yol alıyoruz. Ticaret alışkanlıklarımız her gün değişiyor. İnternet üzerinden yapılan alışverişler her gün yaygınlaşırken, ödeme sistemleri ise dijitalleşiyor. Bu durum bir yandan tüketici kolaylığı sağlarken öte yandan da esnafımızı maalesef tedirgin ediyor. Tüm bunların farkındayız ama çağa ayak uydurma durumundayız. İnternet üzerinden satışlar yüzde 25'e çıktı. Bu aslında doğru bir şey değil. İnsanların sosyal olması, toplu halde yaşamaları, sokağa çıkmaları ve esnafa gitmeleri gerekir" dedi.
Son Dakika › Politika › Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, Bakkallar Odası esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika
Çameli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Cengiz Arslan, günlük mesaisinin ardından kırsal mahalleri tek tek dolaşarak yeni dönem projelerini anlatıyor. Mahallelerde üst yapı ve alt yapı çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini kaydeden Başkan Arslan, ilçemizi ve mahallelerimizi daha nezih, daha refah bir hale getireceğiz.
Mersin'in Tarsus ilçesinde görevli polis memuru, 1 yıl önce boşandığı eski eşiyle tartıştıktan sonra onu öldürdü ve ardından intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına müdahale etti ancak yolda hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.
Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler yapılamadı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler yaklaşık 1 saat sonra normale döndü. Arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu ve bazı istasyonlar yolcu alımına kapatıldı. Bu durum nedeniyle toplu taşıma ve metro kullanamayan kişilerin özel araçlarını tercih etmesi trafik yoğunluğuna sebep oldu. Vatandaşlar sosyal medyada aksaklıklara tepki gösterdi. Metro İstanbul'un açıklamasına göre, seferler yeniden başlamıştır.
Ümraniye Belediyesi, Bakkallar Odasına bağlı esnafa Ümraniye Nikah Sarayı'nda akşam yemeği programı düzenledi. Başkan Yıldırım, internet satışlarının azaltılmasını ve insanların esnafa destek olmaları gerektiğini ifade etti.
Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Ovaeymir'de gerçekleştirdiği mitingde mahalle sakinlerine doğalgaz müjdesi verdi. Savaş, kentteki problemleri anlatarak Ovaeymir Mahallesi'ne doğalgaz getireceğinin müjdesini verdi.
Edirne'de yapılan denetimler sonucunda son bir haftada 232 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürerek göçmen kaçakçılığıyla mücadele ediyor. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem yapılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Ayrıca, 11 şüpheli gözaltına alınırken, 7 araca da el konuldu.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Malatya'da yoğun katılımla gerçekleşen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru kendisine bir şeyler anlatmak isteyen bir kadına kızdı. Erdoğan, ne dediği tam olarak anlaşılmayan kadına "Ya tamam ver ver, oradaki kardeşlerimize ver. Onlar benim memurlarım ver. Şu anda görüyorsunuz bak burada işimiz var" dedi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti tarafından belediye başkanlığına yeniden aday gösterildi. Kılca, Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, geride kalan 5 yılda ilçede birçok proje ve yatırımı hayata geçirdiklerini anlattı. Kılca, altyapı, sağlık, eğitim, çevre, turizm, spor gibi birçok alanda hizmet verdiklerini belirtti ve hedeflerinin üzerinde birçok yatırımı Karatay'a kazandırdıklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?