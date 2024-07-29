Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İlçe Belediye Başkanları Memnuniyet Anketinde 4. Sırada - Son Dakika
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Politika

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İlçe Belediye Başkanları Memnuniyet Anketinde 4. Sırada

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İlçe Belediye Başkanları Memnuniyet Anketinde 4. Sırada

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık tarafından yapılan memnuniyet anket sonucuna göre Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yüzde 56,9 oranla 184 ilçe belediye başkanı arasında 4. sırada yer aldı. Anket sonucuna ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Yılmaz, daha çok çalışacaklarını belirtti.

29.07.2024 17:40  Güncelleme: 17:41
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ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık tarafından yapılan memnuniyet anket sonucuna göre Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yüzde 56,9 oranla 184 ilçe belediye başkanı arasında 4. sırada yer aldı.

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık tarafından hazırlanan, Seçim Sonrası Yaptıkları Çalışmalarla Vatandaş Memnuniyet Düzeyi En Yüksek "Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları" anket sonuçları belli oldu.

Ankette katılımcılara yaşadıkları ilçenin belediye başkanından ne düzeyde memnun oldukları soruldu. Alınan cevaplara göre vatandaş memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir ilçe belediye başkanları arasında Başkan Umut Yılmaz, yüzde 56,9 oranla 4. sırada yer buldu.

Araştırma, 15-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında 30 büyükşehire bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede toplam 15 bin 200 katılımcı ile CATI yöntemiyle yapıldı.

"Teşekkürler Şehitkamil"

Anket sonucuna ilişkin değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Katılımcılara, yaşadıkları ilçenin Belediye Başkanından ne düzeyde memnun oldukları sorulmuş. Alınan cevaplara göre vatandaş memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı sıralamasında 4. sırada yer aldım. Teşekkürler Şehitkamil. Daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İlçe Belediye Başkanları Memnuniyet Anketinde 4. Sırada - Son Dakika
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