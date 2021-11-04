Ünlü anketçiden İYİ Parti'ye uyarı: Üç ay önceki Akşener acilen geri dönmeli - Son Dakika

Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, yapılan bir araştırmayı sosyal medya üzerinden duyurdu ve İYİ Parti'nin oy orlarıyla ilgili ilginç bir tespitte bulundu.

"İYİ PARTİ DURGUNLUK DÖNEMİNDE"

İYİ Parti'nin oy oranlarında düşüş beklediğini belirten Özkiraz, "İYİ Parti son 2-3 aydır durgunluk dönemindeydi. Gördüğüm anketler ve gözlemlerime göre düşüşe geçecek" dedi.

"DİNDAR SEÇMENE HİTAP ETME ÇABASI YANLIŞ ANLAŞILIYOR"

"Merkezden uzak kalma görüntüsü ve dindar seçmene hitap etme çabası tabanda yanlış anlaşılıyor ve 2 yılda inşa edilen güven (AKP ile iş tutmaz algısı) kırılıyor" diyen Özkiraz, son anket sonuçlarına göre yaptığını belirttiği şu değerlendirmeleri sosyal medyada aktardı:

"İYİ PARTİ O DİLDEN KAÇANLAR TARAFINDAN KURULDU"

"İYİ Parti AKP'nin oy kaybı yaşadığı dönemin söylemlerini kullanmaya başladı. O söylem Erdoğan'a kazandıran değil, Erdoğan'ın merkezden, MHP'nin de laiklikten uzaklaşmasına sebep olan söylemdi ve aslında İYİ Parti'ye ihtiyaç duyulmasına sebep olan buydu. İYİ Parti o dilden kaçanlar tarafından kuruldu ve desteklendi. Şimdi iyi parti kendisini doğuran hataları yapıyor. Çok uzun süren 'rakibin konfor alanına girmeme' akılcılığından uzaklaşıyor. Acilen 3 ay önceki Meral Akşener ve İYİ Parti geri dönmeli."