Uraloğlu'ndan Kaya'ya Tepki

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Siyasetçilerin, kulaktan dolma, yalan yanlış bilgileri gerçekmiş gibi sunarak kamuoyunu yanıltması toplumun güvenini zedeler ve demokratik süreçleri baltalar." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın, kendisinin bulunduğu bir ortamda "Ortahisar'a kayyum atanır mı? Atanırsa çok güzel olur, yakında atanırı konuşuyorlar" şeklindeki iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Kaya'nın aldığı bir duyuma dayandığını iddia ettiği, Ortahisar Belediyesine kayyum atanacağına dair yaptığı açıklamanın hem yakışıksız hem de talihsizlik olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Siyasette doğru bilgi ve şeffaflık, güvenilir bir yönetimin temel taşlarıdır. Siyasetçilerin, kulaktan dolma, yalan yanlış bilgileri gerçekmiş gibi sunarak kamuoyunu yanıltması toplumun güvenini zedeler ve demokratik süreçleri baltalar." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Aslı astarı olmadan, gerçekliği araştırılmadan böylesi önemli konularda kamuoyunu yanıltıcı yalanlara ortak olmak hem demokratik süreçlere zarar verir hem de toplumun kutuplaşmasını artırır. Kaldı ki belediyelere kayyum ataması yapılmasının, belediye başkanının veya meclis üyelerinin terör örgütleriyle bağlantılı olması veya terör eylemlerine destek vermesi, belediye kaynaklarının kötüye kullanılması, belediyenin temel hizmetlerini yerine getirememesi ya da yasaları çiğnemesi gibi durumlar üzerine kanunlarla düzenlendiği açıkça bilinmektedir. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın iddiaları safsatadan öte değildir. Söylenmemiş sözleri söylenmiş gibi davranan ve Trabzonlu hemşehrilerimizi derinden yaralayan Sayın Ahmet Kaya'yı sağduyulu olmaya ve yaptığı yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyorum."