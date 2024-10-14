Ürdün Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
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Politika

Ürdün Bakanı Türkiye'ye Geliyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Türkiye'de ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüşecek.

14.10.2024 15:50
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'nin yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi 15 Ekim 2024 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret çerçevesinde, Ürdün'le ikili ilişkilerimiz ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

Öte yandan Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; görüşmelerde Türkiye ve Ürdün arasındaki düzenli temasların önemine dikkat çekilmesi ve ikili düzeyde, bölgesel ve uluslararası platformlarda artan iş birliğinin ifade edilmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, Gazze ve Orta Doğu'daki gelişmeler gündemde olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Safadi ile görüşmesinde İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını vurgulaması ve çatışmaların yoğunlaşmasını engellemek için Ürdün'ün desteğinin önemini dile getirmesi öngörülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ürdün Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika

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