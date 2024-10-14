Ürdün Bakanı Türkiye'ye Geliyor

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'nin yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi 15 Ekim 2024 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret çerçevesinde, Ürdün'le ikili ilişkilerimiz ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

Öte yandan Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; görüşmelerde Türkiye ve Ürdün arasındaki düzenli temasların önemine dikkat çekilmesi ve ikili düzeyde, bölgesel ve uluslararası platformlarda artan iş birliğinin ifade edilmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, Gazze ve Orta Doğu'daki gelişmeler gündemde olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Safadi ile görüşmesinde İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını vurgulaması ve çatışmaların yoğunlaşmasını engellemek için Ürdün'ün desteğinin önemini dile getirmesi öngörülüyor.