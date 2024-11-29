Uşak Belediye Başkanı Almanya\'da Acil Durum Araçları İnceliyor

Politika

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, belediyenin araç filosunu genişletmek için Almanya'ya gitti.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Almanya ziyaretleri kapsamında son teknolojiye sahip acil durum araçlarını yerinde inceliyor, bu araç araçları belediye bünyesine katmak için görüşmelerimizi sürdürüyor. Başkan Yalım, genişleyen araç filosuyla, acil durumları daha hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmeyi amaçladıklarını, sürekli olarak devam edeceğini dile getirdi.

Öte yandan Başkan Yalım, Almanya ziyaretleri kapsamında Krefeld Belediye Başkanı Sayın Frank Meyer ve Almanya Sosyal Demokratlar Partisi Doğu Başkanı Sayın Mustafa Ertürk bir araya geldi. Son teknoloji acil durum araçlarını belediye bünyesine katmak için görüşmeler gerçekleştiren Başkan Yalım, misafirperverlikleri ve ilgileri için Başkan Meyer ve Ertürk'e teşekkürlerini iletti. - UŞAK