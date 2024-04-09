Uşak Belediye Başkanı Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ramazan Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yayımlamış olduğu mesajda "Rahmetin, bereketin ve şefaatin müjdelendiği, manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği mübarek bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, huzur içinde bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının arttığı, herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı en güzel zamanlardır. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı, dargınlık ve küskünlüklerimizi unutarak, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlamalı, birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını kutlar, Bayramın şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa, sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevgi ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı. - UŞAK
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Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eşinin katillerini tanıdığını ancak somut delilleri olmadığını belirtti. Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı'ndan yanıt beklediğini ifade etti.
Yozgat'ta Ramazan Bayramı arifesinde il protokolü, şehit aileleri ve vatandaşlar şehitliği ziyaret ederek dua etti ve karanfil bıraktı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek bayram mesajını iletti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'e yönelik alınan kararları değerlendirirken, Hatay'daki yerel seçim sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Özel, Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimal olmadığını belirtti. Ayrıca İsrail'e ticaretin Filistin'e ihanet olduğunu vurguladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğu için seçimlerin kaybedildiği iddialarına cevap vererek, kardeşliği dinamitlemeye müsaade etmeyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, siyasi rüşvet iddialarına susacağını ancak 6'lı masa bileşenlerine yapılan suçlamalara sessiz kalmayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonun düşeceği söylemine inanmayan vatandaşlar, ekonomik sıkıntılarını dile getiriyor. Bir vatandaş, 20 yıldır yalanlarla dolanlarla karşılaştıklarını belirterek, evini bozduğunu ve kızının eşyalarını sattıklarını söylüyor. Başka bir vatandaş ise işsizlik ve adaletsizlik sorunlarına dikkat çekiyor. Vatandaşlar, enflasyon düşüşünün ağustos veya eylül gibi yansıyabileceğini ifade ediyor.
Eski İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, 2023'teki 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Aytun Çıray seçim döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meral Akşener vasıtasıyla Millet İttifakı'na sızdığını iddia etti.
Düzce Valiliği, Ramazan Bayramı'nın dönüş yolunda yoğunluk yaşanmaması için 24 saat geçerli olacak şekilde kamyon, çekici, tanker gibi uzun araçların Düzce'ye girişini yasakladı. 14 Nisan Pazar günü saat 05.00'ten itibaren 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar bu tür araçların D-100 Karayolu İstanbul istikameti ve Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti üzerindeki geçişleri izin verilmeyecektir.
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