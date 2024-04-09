Uşak Belediye Başkanı Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

Politika

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ramazan Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yayımlamış olduğu mesajda "Rahmetin, bereketin ve şefaatin müjdelendiği, manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği mübarek bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, huzur içinde bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının arttığı, herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı en güzel zamanlardır. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı, dargınlık ve küskünlüklerimizi unutarak, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlamalı, birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını kutlar, Bayramın şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa, sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevgi ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı. - UŞAK