Uşak Belediye Başkanı Yalım, Kahveciler Esnafı ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

Uşak Belediye Başkanı Yalım, Kahveciler Esnafı ile Bir Araya Geldi

Uşak Belediye Başkanı Yalım, Kahveciler Esnafı ile Bir Araya Geldi

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Börekçi ve oda üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelerek işbirliği ve ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

28.02.2025 16:13  Güncelleme: 16:16
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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Börekçi ve oda üyeleriyle bir araya geldi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, saha ziyaretlerine devam ediyor. Sık sık vatandaşları dinleyen Başkan Yalım, Uşak Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Börekçi ve oda üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. İşbirliği ve ortak projeler hakkında fikir alışverişlerinin yapıldığı görüşmede Başkan Yalım, esnaflara misafirperverlikleri ve ilgileri için tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Programa Başkan Yalım'ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş, Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Abdullah Can, Uşak Fırıncılar Odası Başkanı Zafer Kurnaz, Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Korkmaz, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Gültekin Köse ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Murat Sarıçiçek de katıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Uşak Belediye Başkanı Yalım, Kahveciler Esnafı ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

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