Uşak Meclisi İlk Kez Antik Kentte Toplandı - Son Dakika
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Uşak Meclisi İlk Kez Antik Kentte Toplandı

Uşak Meclisi İlk Kez Antik Kentte Toplandı
07.07.2026 21:58
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Uşak İl Genel Meclisi, Blaundos Antik Kenti'nde toplandı. Geçmişle gelecek arasında köprü kuruldu.

Uşak İl Genel Meclisi toplantısı ilk kez Ulubey ilçesine bağlı Sülümenli köyü sınırları içerisinde bulunan Blaundos Antik Kenti'nde yapıldı.

Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Aynur Yurtsever başkanlığında gerçekleştirilen Uşak İl Genel Meclisi 2026 Temmuz Ayı Toplantısı, Uşak kent merkezine 40 kilometre, Ulubey ilçesine ise 8 kilometre uzaklıkta bulunan Blaundos Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Büyük İskender'in Anadolu Seferleri'nin ardından Makedonya'dan gelenler tarafından kurulan ve bugün Ulubey ilçesine bağlı Sülümenli köyü sınırları içerisinde bulunan antik kent, bu kez Uşak İl Genel Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısına ev sahipliği yaptı.

Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Aynur Yurtsever, Blaundos Antik Kenti'nde 2 bin yıl önce meclis üyelerinin bir araya gelerek şehirle ilgili kararlar alındığını belirterek, "Uşak İl Genel Meclisi olarak aynı sorumlulukla buradayız. Bu tarihi adımla, geçmişle gelecek arasında kopmaz bir köprü kurduğumuza inanıyorum" dedi.

Toplantı öncesinde meclis üyelerine Blaundos Antik Kenti tanıtılarak bölgenin tarihi hakkında bilgi verildi. Ardından Temmuz ayı meclis gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Öte yandan, toplantı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Uşak Meclisi İlk Kez Antik Kentte Toplandı - Son Dakika

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