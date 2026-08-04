Uşak\'ta Tarımsal Ürün Fiyat İzleme Çalışmaları

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Tarımsal Ürün Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında kent genelindeki marketlerde tarımsal ürünlerin fiyatlarına yönelik izleme ve veri toplama çalışması gerçekleştirildi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen çalışmalarda, marketlerde satışa sunulan tarımsal ürünlerin perakende fiyatları yerinde incelenerek Tarımsal Ürün Fiyat İzleme Sistemi'ne (TÜFİS) kayıt edildi.

Çalışmalar kapsamında elde edilen verilerin, tarımsal ürün piyasasındaki güncel durumun izlenmesi ve fiyat hareketlerinin değerlendirilmesine katkı sağladığı belirtildi. TÜFİS kapsamında yürütülen çalışmalarla üretimden tüketime uzanan süreçte piyasa verilerinin güvenilir, güncel ve sürdürülebilir şekilde takip edilmesinin hedeflendiği, aynı zamanda tarım sektörüne yönelik politika ve planlamalara veri desteği sunulduğu ifade edildi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü resmi sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda; "Tarımsal piyasaların şeffaf ve sağlıklı şekilde izlenmesine yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.