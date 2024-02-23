İmamoğlu, AKP çadırında esprili bir şekilde karşılık verdi - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu, AKP çadırında esprili bir şekilde karşılık verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti çadırını ziyareti sırasında görevlilerden AK Parti'ye üye olma teklifi aldı. İmamoğlu, teklife "Ne kadar çok istiyorsunuz beni" yanıtını verdi. İmamoğlu, seçim sürecinin barış içinde tamamlanmasını dileyerek "1 Nisan'da hepimiz komşuyuz, arkadaşız, akrabayız." dedi.

23.02.2024 16:59  Güncelleme: 17:34
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere az bir zaman kala adayların seçim gezi ve ziyaretleri sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'deki esnaf gezisi sırasında AK Parti çadırını da ziyaret etti. Görevlilerin "Başkan'ım buyurun, üye yapalım sizi." sözlerine İmamoğlu'ndan "Ne kadar çok istiyorsunuz beni." karşılığı geldi.

GÖREVLİYE "NE KADAR ÇOK İSTİYORSUNUZ" DEYİP SARILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Buluşması'nın ardından Sancaktepe Meydanı'nda esnaf ziyareti yaptı ve vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, esnaf ziyareti sonrası meydanda kurulu, seçim çalışması yapan partilerin çadırlarını da ziyaret etti.

AK Parti'nin çadırını da ziyaret eden İmamoğlu görevlilerle tek tek tokalaştı ve sohbet etti. Sohbet sırasında AK Partililerin İmamoğlu'nu partilerine üye yapma önerisinde bulunması gülüşmelere neden oldu. İmamoğlu öneriye "Beni mi üye yapacaksın? Ne kadar istiyorsunuz beni ya!" diye yanıt verip, teklifte bulunan görevliye sarıldı.

"1 NİSAN'DA HEPİMİZ KOMŞUYUZ, ARKADAŞIZ"

İmamoğlu "Her şeyin ötesinde sulh içinde bir seçim ortamı olsun. Kimsenin burnu kanamasın, kimsenin gönlü kırılmasın. Fikirler yarışsın. İnsanlar birbiri hakkında eleştiri yapabilir ama günün sonunda 1 Nisan'da hepimiz komşuyuz, arkadaşız, akrabayız. Aynı ailede farklı oylar veren insanlar var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah utandırmasın" dedi.

İmamoğlu, AKP çadırında esprili bir şekilde karşılık verdi
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, AK Parti, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu, AKP çadırında esprili bir şekilde karşılık verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Görkem Altuntas: Akp yazarak saffını belli etmişsin gazeteci görünümlü ak parti düşmanı 147 123 Yanıtla
  • XYZ: Biz bunları istiyoruz, it dalaşını değil! 201 54 Yanıtla
  • Önder Kutlu: Hep beraberliğe ihtiyacımız ulkemiz için 202 29 Yanıtla
  • Oooo: Kazanır veya kazanmaz ama HELÂL OLSUN 162 15 Yanıtla
  • Selami Karagülle: XYZ Aynen nasılki chp deyince cumhuriyetle ve halk la uzaktan yakından bir alakalarının olmadığı gibi 124 52 Yanıtla
  • Akilli Deli: Bu Imamoglu ayni benim Dayioglu Avrat Kenanin sesi ve hareketleri, evde kaldi Kenan 55 yasinda, üstelikde ögretmen, sanki bunun kopyasi 81 53 Yanıtla
  • XYZ: Görkem şekil bu kadar önemliyse Adalet Ve Kalkinma partisi diyelim ama o sizi bozar; çünkü ne adalet var, ne kalkınma değil mi? Ak deyince temiz bir mazi gibi bir hoş oluyor çünkü. 89 32
  • Can Vatan: İşde Böyle Birbirine Saygılı Kalp kırmayan Güleryüzlü Seçim Ortamı İstiyor Halkımız Bıktık Artık ötekilişdirmekden Zaten Zor Hayat Şartları Perişan Etmiş Geçim Derdinde Olanları 54 8
  • Görkem Altuntas: X boş konuşmuşsun şu muhalefet ağzıyla ayrıştırmayın insanları şu hazımsızlığı bırakın artık hazmetmesini bi öğrenemediniz.şu yerel seçimler bitsin sonuçlarını görünce belki o zaman hazmetmeyi öğreneceksiniz.az sabret.birde korkma adını yaz x le mix le kendini saklama cesur ol biraz 9 16
  • Poyraz Kayaer: Hiç samimi değilsin hudaverdiiii 10 7 Yanıtla
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