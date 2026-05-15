Uyuşturucu Çeşidi 10 Yılda 5 Kat Arttı
Uyuşturucu Çeşidi 10 Yılda 5 Kat Arttı

15.05.2026 17:05
İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, sentetik uyuşturucu çeşitlerinin 10 yılda 250'den 1400'e yükseldiğini açıkladı.

KIRŞEHİR (İHA) – İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, teknolojiyle birlikte suç çeşitliliğinin de arttığını belirterek, "10 yılda 250 olan sentetik uyuşturucu çeşidi bin 400'e çıktı" dedi.

Kırşehir'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Ar-Ge Pazarı ve Tanıtım Günleri programına katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, cuma namazını Ahi Evran Külliyesi'nde kıldı. Turan, ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde gençlerle bir araya geldi. Programda konuşan Turan, teknolojik gelişmelerin hayatı kolaylaştırmasının hedeflendiğini ancak beraberinde yeni riskleri de getirdiğini ifade etti. Turan, "Teknolojiye bağlı olarak sorunlar da, suçlar da artarak devam ediyor. Aslında teknoloji hayatımızı kolaylaştırsın diye var biliyoruz ama tam tersi güvenliğimizin azaldığı ve risklerin arttığı günleri yaşıyoruz. 10 yıl önce dünyada 250 tane sentetik uyuşturucu vardı. Ben İçişleri Bakanlığı'nda çalışıyorum. Bugün dünyada bin 400 çeşit uyuşturucu karşılığı var. 10 yılda 250 olan uyuşturucu çeşidinin bugün ne demek olduğunu takdirinize sunuyorum. Onun için daha çok çalışmak, direnmek ve üretme zorunluluğumuz var" dedi.

Gençlere hitaben konuşan Turan, Türkiye'nin güçlü geleceği için üretim, teknoloji ve bilim alanlarında daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

