Uzman Erbaş Kanunu Görüşülüyor - Son Dakika
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Uzman Erbaş Kanunu Görüşülüyor

Uzman Erbaş Kanunu Görüşülüyor
28.06.2026 14:52
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TBMM'de uzman er ve erbaşlarla ilgili kanun teklifi görüşülecek, önemli düzenlemeler içerecek.

TBMM'de bu hafta, uzman er ve erbaşlarla ilgili düzenlemeleri de içeren, 'Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek.

TBMM'de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda, uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri de içeren, 'Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek. Teklifle, 'Askeralma Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Bu kapsamda askerlik hizmetini yapanlar hariç olmak üzere, Silahlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa olsun ayrılan subaylar, kanunda yer alan istisnalar dışında muvazzaf olarak tekrar silahlı kuvvetler hizmetine alınamayacak. Milli Savunma veya İçişleri bakanlıklarının nam ve hesabına tıp ve diş hekimliği fakültelerinde okutularak subaylığa atananlar, yükümlülük süresini tamamlamadan mahkeme veya disiplin kurulu kararına dayanılarak ilişiği kesilenler ile tabi olduğu mevzuat uyarınca istifa edenler, hesaplanacak süre boyunca diş hekimliği ya da hekimlik mesleklerini icra edemeyecek.

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLER KAMUYA ATANABİLECEK

Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az 7 hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına kontenjan ve atama izinleri dahilinde atanabilecek. Sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaşlığa geçirilmelerine ilişkin usul, esas ve şartlara yönelik değişikliğe göre, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testi ile yazılı veya mülakat sınavlarında başarılı olma şartı aranacak.

Teklifin kabul edilmesi halinde kamuoyunda 12'nci Yargı Paketi olarak bilinen teklif üzerine görüşmelere başlanacak.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Öte yandan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu; salı günü sosyal medya şirketlerini çarşamba günü ise oyun ve siber bilişim derneklerini dinleyecek. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Alt Komisyon ise çarşamba günü gündemindeki konuları görüşecek.

Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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