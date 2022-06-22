Van Valisi Balcı, Çatak ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Çatak ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Balcı'yı Hükümet Konağı önünde Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve vatandaşlar karşıladı.

Kendisini karşılayanlara teşekkür eden Balcı, Çatak'ın hem sahip olduğu değerler itibariyle hem de kıymetli insanlarıyla ülkenin ve Van'ın değeri olduğunu söyledi.

İlçede çok güzel işlerin yapılacağını belirten Balcı, şöyle dedi:

"Zaten kaymakamımız, belediye başkanımız tarafından burada güzel iş yapılmış. Şu anda da yapılmaya devam ediyor. Bir değirmenin çarkı gibi düşünün. Bütün dişlilere ihtiyaç var. Buranın yükselmesi, yücelmesi için tam destek vereceğiz. Burada bulunanlar olarak hepimiz el ele vererek Çatak'ı başta eğitim olmak üzere altyapı, sağlık, spor, turizm ve rafting sporunu en iyi yerlere getirmek için hep birlikte çalışacağız. Halkımızın refahı, huzuru ve esenliği için yatırımlar yapacağız."

Kaymakamlıkta kurum temsilcileriyle görüşen Balcı, Kaymakam Akbulut'tan ilçenin genel durumu hakkında brifing aldı.

Daha sonra Adliye'yi ziyaret eden Balcı, hakim ve savcılarla bir süre görüştükten sonra belediyeye geçti.

Başkan Şeylan'dan tamamlanan ve devam eden proje ve hizmetlerle ilgili bilgi alan Vali Balcı, inşaatı devam eden Rafting Eğitim Merkezi, spor salonu ve Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret eden Balcı, güvenlik güçleriyle sohbet etti.

Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalara da "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Balcı, 2 yıl önce yaşanan çığ felaketinde şehit olan itfaiye şefi Emrullah Ersari'nin evini ziyaret ederek dua etti.

Çarşı esnafının sorun ve taleplerini dinleyen Balcı daha sonra ilçeden ayrıldı.

Balcı'ya ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel de eşlik etti.