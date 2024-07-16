Amasya Valisi Yılmaz Doruk, 15 Temmuz\'u Anma Programında Konuştu

Politika

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Devletimize, milletimize, huzurumuza ve geleceğimize kast eden kim olursa olsun onlarla ve kirli zihniyetleriyle kıyamete kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yavuz Selim Meydanında düzenlenen programda 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini püskürten Türk milletinin destan yazdığını belirten Vali Doruk, "Sinsice devletimizin içine sızan, milletimizin milli ve manevi değerlerini istismar ederek aldatan hain terör örgütü FETÖ ülkemizi ele geçirmek için her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesaplamış. Ancak ezelden beri hür yaşayan milletimizin cesaretine, ferasetine, birlik ve beraberliğe olan inancıyla istiklaline olan düşkünlüğünü hesaplayamamıştır. Devletimize, milletimize, huzurumuza ve geleceğimize kast eden kim olursa olsun onlarla ve kirli zihniyetleriyle kıyamete kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu coğrafyada güçlü ve müreffeh bir şekilde hüküm sürmemizin yolu birliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza etmekten geçer. Şanlı tarihimize altın harflerle yazılan 15 Temmuz destanını hep yad edeceğiz" diye konuştu.

15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusuna katılan gençler taşıdıkları Türk bayrağının Vali Doruk'a teslim etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında şehitler için dua edildi. Programa AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, diğer yetkililer ile vatandaşlar da katıldı. - AMASYA