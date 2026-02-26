İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla İstanbul ValisiDavut Gül, yıllar öncesine ait bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaştı. Gençlik yıllarına uzanan nostaljik kareye yer veren Gül, mesajında tebrik ve iyi dileklerini iletti.

"YORGUNLUĞU KENDİNE, UMUDU İSE..."

Vali Gül paylaşımında, "Yorgunluğu kendine, umudu milletimize saklayan bir ömür… Şahidiz. Doğum gününüz kutlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım" ifadelerini kullandı. Mesaj kısa sürede dikkat çekti.

GENÇLİK YILLARINDAN KARE

Gül'ün arşivinden çıkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatının ilk dönemlerine ait olduğu görülen fotoğraf, doğum günü vesilesiyle yeniden gündeme geldi. Paylaşım, devlet erkanından gelen kutlama mesajları arasında öne çıktı.

AYNI GÜNE AİT BİR FOTOĞRAF DAHA PAYLAŞILDI

Vali Gül'ün paylaşımının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da aynı güne ait bir başka kareyi yayımladı. Turan paylaşımına, "Devamı da böyle..." notunu düştü.